Сі Цзіньпін після зустрічі з Блінкеном: США та Китай мають бути партнерами

Держсекретар США Ентоні Блінкен в останній день свого турне Китаєм у п'ятницю, 26 квітня, зустрівся в Пекіні з головою КНР Сі Цзіньпіном. На зустрічі в Будинку народних зборів у центрі китайської столиці Сі Цзіньпін заявив, що Китай і США "мають бути партнерами, а не суперниками", повідомляє Deutsche Welle.

"За минулі 45 років відносини двох країн пережили злети та падіння і показали нам багато важливого: дві країни мають бути партнерами, а не суперниками, допомагати одна одній досягти успіхів, а не завдавати один одному шкоди" , - цитує Сі Цзіньпіна Центральне телебачення Китаю.

Китайський лідер закликав, незважаючи на розбіжності двох країн, прагнути знайти точки дотику, а не вести "несумлінну конкуренцію". Китай і США також мають бути вірними своєму слову, замість того, щоб "говорити одне, а робити інше", додав він.

За словами Сі, є ще багато питань, які потрібно вирішити, і є можливості для подальших зусиль.