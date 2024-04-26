ДТП с пьяным главой Броварской РГА: стало известно о состоянии пострадавших

В ДТП в Броварах при участии нетрезвого главы Броварской райгосадминистрации Владимира Майбоженко пострадали четыре человека, среди которых 2-летний ребенок. Все пострадавшие с травмами разной степени тяжести находятся в больнице, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении главы Киевской ОВА Руслана Кравченко в Facebook.

Среди пострадавших: 32-летняя мать с дочерью 2,5 года, а также два мужчины — 29 и 26 лет.

Предварительно у ребенка перелом плечевой кости и подкожная гематома на затылке.

У остальных пострадавших: политравма, закрытая черепно-мозговая травма, травмы и переломы копчика, ключицы, плеча, лопатки, кости носа, ребер, конечностей, множественные ушибы и ссадины. Обследования продолжаются.

Пострадавшие находятся в Броварской больнице интенсивного лечения.

Полиция задержала Майбоженко и начала уголовное производство по ч.2 ст. 286-1 УКУ – нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет тюрьмы.

В сети также появилось видео момента ДТП.

Напомним, 26 апреля в Броварах автомобиль, за рулем которого в состоянии алкогольного опьянения находился глава местной районной государственной администрации Владимир Майбоженко, на пешеходном переходе влетел в толпу.