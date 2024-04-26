ДТП з п'яним головою Броварської РДА: стало відомо про стан постраждалих

У ДТП в Броварах за участі нетверезого голови Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка постраждали четверо людей, серед яких 2-річна дитина. Усі потерпілі з травмами різного ступеню тяжкості знаходяться у лікарні, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомлення голови Київської ОВА Руслана Кравченка у Facebook.

Серед постраждалих: 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також два чоловіки — 29 та 26 років.

Попередньо, у дитини перелом плечової кістки та підшкірна гематома на потилиці.

У решти потерпілих: політравма, закрита черепно-мозкова травма, травми та переломи куприка, ключиці, плеча, лопатки, кістки носа, ребер, кінцівок, множинні забої та садна. Обстеження тривають.

Постраждалі перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування.

Поліція затримала Майбоженка і почала кримінальне провадження за ч.2 ст. 286-1 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху в стані спʼяніння. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років вʼязниці.

У мережі також з'явилося відео моменту ДТП.

Нагадаємо, 26 квітня у Броварах автівка, за кермом якої у стані алкогольного сп'яніння перебував голова місцевої районної державної адміністрації Володимир Майбоженко, на пішохідному переході влетіла у натовп.