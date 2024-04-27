В Харькове прогремели взрывы рядом с медучреждением, есть пострадавшая

В ночь на субботу в Харькове раздались взрывы. Попадание произошло рядом с медучреждением, в нем выбило окна. Одна женщина пострадала, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram, Воздушные силы ВСУ.

"Харьков под ударом! Враг бьет по городу. Уже несколько взрывов".

Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на востоке и юге страны.

Дополнено: По информации Синегубова, оккупанты ударили по Салтовскому району Харькова. Есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры.

Терехов написал, что попадание было рядом с медицинским учреждением. На данный момент без пострадавших. В медучреждении повылетали стекла.

По информации "Суспільного", россияне атаковали психиатрическую больницу в Харькове.

Стало известно, что осколочные ранения получила пациентка больницы 1970 года рождения. В результате обстрела повреждены здание медучреждения, которое не эксплуатировалось, пищеблок и корпус, в котором на момент прилета находилось 60 пациентов и пять работников больницы. Пациентов из разбитых помещений перевели в другие корпуса.

Боеприпасы попали на территорию больницы. На место происшествия прибыли спасатели, полицейские, работники экстренной медицинской помощи.

По предварительным выводам специалистов взрывотехнической службы, россияне обстреляли медучреждение из РСЗО С-300. На месте попаданий образовались огромные воронки.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.