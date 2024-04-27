У Харкові пролунали вибухи поряд з медустановою, є постраждала

У ніч на суботу у Харкові пролунали вибухи. Влучання відбулося поруч з медустановою, у ній вибило вікна. Одна жінка постраждала, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram, Повітряні сили ЗСУ, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Харків під ударом! Ворог бʼє по місту. Вже кілька вибухів."

Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні країни.

Доповнено: За інформацією Синєгубова, окупанти вдарили по Салтівському району Харкова. Є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури.

Терехов написав, що влучання було поряд з медичним закладом. У медустанові повилітали шибки. На даний момент без постраждалих.

За інформацією "Суспільного", росіяни атакували психіатричну лікарню у Харкові.

Згодом стало відомо, що осколкові поранення отримала пацієнтка лікарні 1970 року народження. Внаслідок обстрілу пошкоджені будівля медзакладу, яка не експлуатувалась, харчоблок і корпус, в якому на момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та п’ять працівників лікарні. Пацієнтів з потрощених приміщень перевели в інші корпуси.

Боєприпаси влучили на територію лікарні. На місце події прибули рятувальники, поліцейські, працівники екстреної медичної допомоги.

За попередніми висновками фахівців вибухотехнічної служби, росіяни обстріляли медзаклад з РСЗВ С-300. На місці влучань утворилися величезні вирви.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.