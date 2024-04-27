Над Днепропетровщиной уничтожили 13 ракет: есть повреждения энергообъектов

Под утро 27 апреля враг массированно атаковал Днепропетровскую область. В двух районах есть попадание в энергетику и раненый, сообщает Деловая столица.

Под утро область пережила очередную массированную атаку со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Как сообщил чиновник в телеграмм-канале, силы ПВО уничтожили 13 ракет – в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах области.

"К сожалению, без последствий не обошлось. В Днепровском и Криворожском районах повреждены энергетические объекты. Случилось несколько возгораний. Раненый 39-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести" , — рассказал Лысак.

Глава ОВА добавил, что в результате атаки есть перебои с водоснабжением на Криворожье.

Рассказал он и о ситуации в других общинах области. Вечером и ночью агрессор продолжал бить по Никопольщине, трижды обстрелял район из артиллерии и 4 раза ударил БпЛА.

"Больше всего досталось самому Никополю. Повреждены 7 пятиэтажек, рынок, более 10 магазинов, админздание, салон красоты" , — говорит Лысак.

Напомним, во время ночной массированной ракетной атаки россияне ударили по энергетике в трех областях Украины