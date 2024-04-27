Над Дніпропетровщиною знищили 13 ракет: є пошкодження енергооб'єктів

Під ранок 27 квітня ворог масовано атакував Дніпропетровську область. У двох районах є влучання в енергетику та поранений, повідомляє Ділова столиця.

Під ранок область пережила чергову масовану атаку із посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Як повідомив посадовець у телеграм-каналі, сили ППО знищили 13 ракет – у Дніпровському, Криворізькому і Павлоградському районах області.

"На жаль, без наслідків не минулося. У Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджені енергетичні об'єкти. Сталося кілька займань. Поранений 39-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості" , — розповів Лисак.

Очільник ОВА додав, що внаслідок атаки є перебої з водопостачанням на Криворіжжі.

Розповів він і про ситуацію в інших громадах області. Ввечері та вночі агресор продовжував гатити по Нікопольщині, тричі обстріляв район з артилерії та 4 рази вдарив БпЛА.

"Найбільше дісталося самому Нікополю. Пошкоджені 7 п'ятиповерхівок, ринок, понад 10 магазинів, адмінбудівля, салон краси" , — каже Лисак.

Нагадаємо, під час нічної масованої ракетної атаки росіяни вдарили по енергетиці в трьох областях України