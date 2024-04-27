Нацбанк отчитался о прибыли за прошлый год: куда пойдут деньги

По итогам 2023 года прибыль к распределению Национального банка составила 76,6 млрд гривен. Это меньше рекордной прибыли за 2022 год (91 млрд гривен), сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно требованиям закона, НБУ направил 37,97 млрд гривен на увеличение общих резервов центробанка, которые должны составлять 10% от среднегодового объема денежно-кредитных обязательств.

Остальную сумму прибыли к распределению (38,64 млрд гривен) НБУ перечислил в государственный бюджет Украины.

Итоги 2023 года

По состоянию на 31 декабря 2023 года валюта баланса НБУ составила 2392,6 млрд гривен (в 2022 году - 1 958,6 млрд гривен).

Основные составляющие активов:

активы, формирующие международные резервы, наибольшую долю в которых составляли: ценные бумаги нерезидентов, объем которых составляет 1073,0 млрд гривен; средства и депозиты в иностранной валюте, объем которых - 373,4 млрд гривен;

ценные бумаги Украины - 728 млрд гривен.

Основные изменения в активах Национального банка в 2023 году обусловлены:

увеличением на 42% объема международных резервов до 40,5 млрд долларов на конец 2023 года, в том числе увеличением на 54% объема ценных бумаг нерезидентов;

уменьшением в 7 раз кредитного портфеля в основном за счет погашения банками долгосрочной задолженности по работающим кредитам.

Увеличение размера собственного капитала НБУ в 2023 году на 28% - с 328,2 млрд гривен до 420,1 млрд гривен - произошло в целом за счет роста резервов переоценки, что обусловлено преимущественно изменением официального курса гривны к иностранным валютам.

Финансовый результат Национального банка за 2023 год составил 130,6 млрд гривен.

Напомним, по итогам 2022 года НБУ перечислил в госбюджет самую большую в своей истории сумму прибыли - 71,87 млрд гривен. Прибыль к распределению НБУ составила 91 млрд гривен.