Нацбанк відзвітував про прибуток за минулий рік: куди підуть кошти

За підсумками 2023 року прибуток до розподілу Національного банку становить 76,6 млрд гривень. Це менше, ніж рекордний прибуток за 2022 рік (91 млрд гривень), повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Згідно з вимогами закону НБУ спрямував 37,97 млрд гривень на збільшення загальних резервів центробанку, які повинні становити 10% від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов’язань.

Решту суми прибутку до розподілу (38,64 млрд гривень) НБУ перерахував до державного бюджету України.

Результат 2023 року

Станом на 31 грудня 2023 року валюта балансу НБУ становила 2 392,6 млрд гривень (у 2022 році - 1 958,6 млрд гривень).

Основні складові активів:

активи, які формують міжнародні резерви, найбільшу частку в яких складали: цінні папери нерезидентів, обсяг яких становить 1 073,0 млрд гривень; кошти та депозити в іноземній валюті, обсяг яких - 373,4 млрд гривень;

цінні папери України - 728 млрд гривень.

Основні зміни в активах Національного банку у 2023 році зумовлені:

збільшенням на 42% обсягу міжнародних резервів - до 40,5 млрд доларів на кінець 2023 року, зокрема збільшенням на 54% обсягу цінних паперів нерезидентів;

зменшенням у 7 разів кредитного портфеля переважно за рахунок погашення банками довгострокової заборгованості за працюючими кредитами.

Збільшення розміру власного капіталу НБУ у 2023 році на 28% - з 328,2 млрд гривень до 420,1 млрд гривень - відбулося загалом за рахунок зростання резервів переоцінки, що зумовлене переважно зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют.

Фінансовий результат Національного банку за 2023 рік становив 130,6 млрд гривень.

Нагадаємо, за підсумками 2022 року НБУ перерахував до держбюджету найбільшу у своїй історії суму прибутку - 71,87 млрд гривень. Прибуток до розподілу НБУ становив 91 млрд гривень.