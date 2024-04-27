ОГП: Чиновники горсовета Днепра организовали схему хищения бюджетных средств

Двух чиновников мэрии Днепра подозревают в растрате более 8,5 млн грн, выделенных на терроборону города, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как отмечено, сообщено о подозрении руководителю одного из департаментов Днепровского городского совета и его заместителю по факту растраты имущества.

По данным следствия, чиновники горсовета организовали схему хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы содействия территориальной обороне Днепра.

Сообщается, что они приобрели необходимые товарно-материальные ценности для военных частей в городе. Во время процедуры закупки товаров не обеспечили надлежащего и экономического определения их стоимости, что привело к заведомо умышленному завышению цен.

"Своими противоправными действиями подозреваемые нанесли местному бюджету ущерб более чем на 8,5 млн грн" , — говорят в генпрокуратуре.

Правоохранители провели шесть санкционированных обысков. Обнаружили и изъяли документы, блокноты с черновыми записями, мобильные телефоны и компьютерную технику.

В настоящее время решается вопрос об избрании им мер. В рамках следствия проверяется возможная причастность к преступлению других лиц.

Напомним, 26 апреля в Броварах автомобиль, за рулем которого в состоянии алкогольного опьянения находился глава местной районной государственной администрации Владимир Майбоженко, на пешеходном переходе влетел в толпу.