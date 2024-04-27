ОГП: Посадовці міськради Дніпра організували схему розкрадання бюджетних коштів

Двох посадовців мерії Дніпра підозрюють у розтраті понад 8,5 млн грн, виділених на тероборону міста, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як зазначено, повідомлено про підозру керівнику одного з департаментів Дніпровської міської ради та його заступнику за фактом розтрати майна.

За даними слідства, посадовці міськради організували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на реалізацію програми щодо сприяння територіальній обороні Дніпра.

Повідомляється, що вони придбали необхідні товарно-матеріальні цінності для потреб військових частин в місті. Під час процедури закупівлі товарів не забезпечили належне та економічне визначення їх вартості, що призвело до завідомо умисного завищення цін.

"Своїми протиправними діями підозрювані завдали місцевому бюджету збитків на понад 8,5 млн грн" , — кажуть в генпрокуратурі.

Правоохоронці провели шість санкціонованих обшуків. Виявили та вилучили документи, блокноти з чорновими записами, мобільні телефони й комп’ютерну техніку.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. У рамках слідства перевіряється можлива причетність до злочину інших осіб.

Нагадаємо, 26 квітня у Броварах автівка, за кермом якої у стані алкогольного сп'яніння перебував голова місцевої районної державної адміністрації Володимир Майбоженко, на пішохідному переході влетіла у натовп.