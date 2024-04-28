РФ может получить тактические преимущества, пока Украина ожидает помощи от США – ISW

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), оккупанты могут получить значительные тактические преимущества, пока Силы обороны ожидают прибытия военной помощи от Штатов.﻿﻿ Ссылаясь на данные ISW, сообщает Украинская правда.

Российские войска, вероятно, получат значительные тактические преимущества в ближайшие недели, пока Украина ждет помощи по безопасности от США, но вряд ли смогут разбить украинскую оборону.

Издание Politico сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2023 года заявил спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону, что украинские войска смогут "продержаться" до марта или апреля 2024 года без дополнительной помощи США в сфере безопасности – периода, через который сейчас проходят украинские войска без прибытия военной помощи со стороны США.

Аналитики отмечают, что прибытие американской помощи на фронт в ближайшие недели позволит украинским войскам решить текущие проблемы с материально-техническим обеспечением и приостановить российские наступательные операции, а российские войска, вероятно, активизируют усилия по дестабилизации украинской обороны и пробуют закрепиться до прибытия помощи.

"Хорошо обеспеченные украинские войска, скорее всего, смогут предотвратить оперативно значимое продвижение российских войск во время ожидаемой летней наступательной операции России, хотя российские войска, тем не менее, используют отдельные преимущества и адаптацию, чтобы создать значительную угрозу для Украины этим летом" , – говорится в обзоре.

Также отмечается, что российские войска частично полагаются на свое количественное преимущество в технике и живой силе, чтобы оказывать постоянное нарастающее давление на украинские войска.

Вместе с тем военные РФ несут потери, которых украинские войска не смогли бы выдержать.

Сосредоточенность российских войск на количестве, независимо от качества, поддерживает тактические российские преимущества, особенно потому, что задержки в предоставлении западной помощи в сфере безопасности привели к ухудшению качественных преимуществ Украины над российскими войсками, и россияне, вероятно, будут использовать количество для достижения тактических преимуществ против даже хорошо обеспеченных украинских сил этим летом, – говорят эксперты.

Однако российская ставка на количество – не единственная адаптация, которую войска РФ сделали в Украине, поскольку оккупанты продемонстрировали неравномерную склонность к оперативным, тактическим и технологическим инновациям и обучению.

Российское военное командование, похоже, учится на ошибках прошлого оперативного планирования в Украине и, вероятно, проведет летнюю наступательную операцию, которая имеет целью растянуть и подавить украинские силы на более широком фронте на востоке Украины.

Кроме того, российские войска также существенно изменили тактические авиационные операции в Украине благодаря массовому использованию планерных бомб, что позволяет самолетам более безопасно наносить удары из глубины тыла.

Эти удары планерными бомбами и в дальнейшем будут играть критически важную роль в поддержке российских наземных операций этим летом, несмотря на вероятное улучшение возможностей противовоздушной обороны, которые украинские силы смогут использовать против российских самолетов с прибытием дополнительных западных средств ПВО.

Вместе с тем, говорится в отчете, российские войска все еще страдают от масштабных тактических ошибок, и украинские войска смогут использовать эти ошибки до тех пор, пока российское военное командование будет продолжать бороться с интернализацией и распространением адаптаций на тактическом уровне.

Украина, скорее всего, стабилизирует линию фронта в ближайшие месяцы и сможет начать ограниченные контрнаступательные операции в конце 2024 или в начале 2025 года, – добавляют аналитики.

Ключевые выводы ISW за 27 апреля: