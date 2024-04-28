РФ може отримати тактичні переваги, поки Україна чекає на допомогу від США – ISW

На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), окупанти можуть отримати значні тактичні переваги, поки Сили оборони очікують прибуття військової допомоги від Штатів.﻿﻿ Посилаючись на дані ISW, повідомляє Українська правда.

Російські війська, ймовірно, отримають значні тактичні переваги в найближчі тижні, поки Україна чекає на безпекову допомогу від США, але навряд чи зможуть розбити українську оборону.

Видання Politico повідомило, що президент України Володимир Зеленський у грудні 2023 року заявив спікеру Палати представників США Майку Джонсону, що українські війська зможуть "протриматися" до березня або квітня 2024 року без додаткової допомоги США у сфері безпеки – періоду, через який зараз проходять українські війська без прибуття військової допомоги з боку США.

Аналітики зазначають, що прибуття американської допомоги на фронт у найближчі тижні дозволить українським військам вирішити поточні проблеми з матеріально-технічним забезпеченням і призупинити російські наступальні операції, а російські війська, вірогідно, активізують зусилля з дестабілізації української оборони і пробують закріпитися до прибуття допомоги.

"Добре забезпечені українські війська, швидше за все, зможуть запобігти оперативно значущому просуванню російських військ під час очікуваної літньої наступальної операції Росії, хоча російські війська, тим не менш, використають окремі переваги і адаптацію, щоб створити значну загрозу для України цього літа" , – ідеться в огляді.

Також зазначається, що російські війська частково покладаються на свою кількісну перевагу в техніці та живій силі, щоб чинити постійний наростаючий тиск на українські війська.

Разом з тим військові РФ зазнають втрат, яких українські війська не змогли б витримати.

Зосередженість російських військ на кількості, незалежно від якості, підтримує тактичні російські переваги, особливо тому, що затримки в наданні західної допомоги у сфері безпеки призвели до погіршення якісних переваг України над російськими військами, і росіяни, ймовірно, будуть використовувати кількість для досягнення тактичних переваг проти навіть добре забезпечених українських сил цього літа, – кажуть експерти.

Однак російська ставка на кількість – не єдина адаптація, яку війська РФ зробили в Україні, оскільки окупанти продемонстрували нерівномірну схильність до оперативних, тактичних і технологічних інновацій та навчання.

Російське військове командування, схоже, вчиться на помилках минулого оперативного планування в Україні і, ймовірно, проведе літню наступальну операцію, яка має на меті розтягнути і придушити українські сили на більш широкому фронті на сході України.

Крім того, російські війська також суттєво змінили тактичні авіаційні операції в Україні завдяки масовому використанню планерних бомб, що дозволяє літакам більш безпечно наносити удари з глибини тилу.

Ці удари планерними бомбами і надалі відіграватимуть критично важливу роль у підтримці російських наземних операцій цього літа, незважаючи на ймовірне покращення можливостей протиповітряної оборони, які українські сили зможуть використовувати проти російських літаків з прибуттям додаткових західних засобів ППО.

Разом з тим, ідеться у звіті, російські війська все ще страждають від масштабних тактичних помилок, і українські війська зможуть використовувати ці помилки доти, доки російське військове командування продовжуватиме боротися з інтерналізацією і поширенням адаптацій на тактичному рівні.

Україна, найімовірніше, стабілізує лінію фронту в найближчі місяці і зможе розпочати обмежені контрнаступальні операції наприкінці 2024 або на початку 2025 року, – додають аналітики.

Ключові висновки ISW за 27 квітня: