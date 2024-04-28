Кулеба: Путин – политическое животное, которое чует страх

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны-партнеры в оказании помощи Киеву не медлить и отбросить опасения, поскольку российский диктатор Владимир Путин чувствует реакцию мира на военную агрессию Москвы как "политическое животное", и действует соответственно. Со ссылкой на заявление главы МИД Украины в эфире CNN, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Украинский министр выразил благодарность американской стороне за утверждение пакета финансирования военной помощи. Комментируя паузу с такой поддержкой из-за блокирования законопроекта в Палате представителей со стороны "республиканцев", чиновник отметил, что "лучше поздно, чем никогда".

Также Кулеба добавил, что весь мир "должен помнить, что любая задержка в оказании помощи Украине компенсируется смелостью и самопожертвованием погибших солдат".

"Все, что мы потеряли с осени и по сей день - мы потеряли потому, что у наших солдат не было достаточно оружия" , - подчеркнул он.

По словам Кулебы, Киев нуждается от партнеров в "твердой вере в то, что победа Украины достижима", а также в "отсутствии страха перед Путиным".

"Поскольку Путин - политическое животное, которое чует страх. И когда он его чует - становится более агрессивным. Если он чует силу, которую, например, только что продемонстрировал Конгресс - он будет вынужден отступиться" , - заявил глава МИД Украины.

Министр акцентировал, что Украина не собирается отказываться от борьбы со страной-агрессором, поскольку "на кону - выживание нации, выживание суверенного государства".