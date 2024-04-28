За прошедшие сутки на фронте произошло 88 боевых столкновений - Генштаб

Враг нанес 32 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ, сообщает Укринформ.

За прошедшие сутки біли нанесены авиационные удары по населенным пунктам Стрелка, Синельниково, Волчанские Хутора Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Александро-Шультино, Спорное, Часов Яр, Дружба, Александрополь, Щербиновка, Семеновка, Евгеньевка, Новоалександровка, Новокалиново, Архангельское, Новожеланное, Карловка, Парасковеевка, Константиновка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Крынки, Ивановка, Кизомис Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 13 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово, Копанки Харьковской области и Новоегоровка и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении враг провел 14 атак в районах Невского, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 8 атак в районах населенных пунктов Спирное, Выимка, Ивановское, Клещеевка и Новый Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 35 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Уманское и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Парасковеевка и западнее Победы Донецкой области, где враг 13 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты 2 раза атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного в Запорожье.

На Херсонском направлении враг в течение прошлых суток наступательных (штурмовых) действий не вел.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 2 радиолокационных станциях врага.