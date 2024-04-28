В МИД Польши надеются, что поставки ATACMS Украине подтолкнут ФРГ к передаче Taurus

Польша призвала Германию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Варшава надеется, что поставки ракет ATACMS подтолкнут Берлин.﻿ Со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в интервью немецким СМИ, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Глава МИД отметил, что новые поставки американских ракет ATACMS с дальностью до 300 км будут "ответом на резкую российскую эскалацию". Сикорский намекнул, что, возможно, передача ракет от США подтолкнет канцлера Германии Олафа Шольца принять положительное решение по Taurus

"Я надеюсь, что события последних нескольких дней ободряют канцлера" , - сказал он.

Сикорский добавил, что россияне уничтожили уже 70% энергетических мощностей (вероятно, имеется в виду теплогенерация) Украины, что является военным преступлением.

Польский министр также выразил надежду, что "Германия сделает больше, чем делает", и напомнил о поставках Украине танков Leopard.