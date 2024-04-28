Пограничники достали из Тисы тела двух мужчин
Тела двух мужчин в реке Тиса обнаружили вчера вечером во время патрулирования ну пограничники отдела "Тячев" Мукачевского отряда. Ссылаясь на данные ГПСУ, сообщает Украинская правда.
К месту происшествия вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников полиции.
Из-за высоких порогов и сильного течения завершить спасательную операцию и достать из воды тела утопленников удалось только на утро.
Сейчас личности погибших устанавливаются.
По статистике ГПСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на участке Мукачевского пограничного отряда обнаружили уже тела 24 человек, которые пытались преодолеть Тису.
Пограничники отмечают, что несмотря на снижение уровня воды в Тисе, переплывать ее крайне опасно, особенно в темное время суток: острые камни, корневища и остатки деревьев, стремительное и холодное течение могут нанести вред жизни и здоровью.