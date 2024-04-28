Пограничники достали из Тисы тела двух мужчин

Тела двух мужчин в реке Тиса обнаружили вчера вечером во время патрулирования ну пограничники отдела "Тячев" Мукачевского отряда.﻿﻿ Ссылаясь на данные ГПСУ, сообщает Украинская правда.

К месту происшествия вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников полиции.

Из-за высоких порогов и сильного течения завершить спасательную операцию и достать из воды тела утопленников удалось только на утро.

Сейчас личности погибших устанавливаются.

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По статистике ГПСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на участке Мукачевского пограничного отряда обнаружили уже тела 24 человек, которые пытались преодолеть Тису.

Пограничники отмечают, что несмотря на снижение уровня воды в Тисе, переплывать ее крайне опасно, особенно в темное время суток: острые камни, корневища и остатки деревьев, стремительное и холодное течение могут нанести вред жизни и здоровью.