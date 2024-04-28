Прикордонники дістали з Тиси тіла двох чоловіків

Тіла двох чоловіків у річці Тиса виявили учора ввечері під час патрулювання ну прикордонники відділу "Тячів" Мукачівського загону.﻿﻿ Посилаючись на дані ДПСУ, повідомляє Українська правда.

До місця події викликали рятувальників ДСНС та співробітників поліції.

Через високі пороги та сильну течію завершити рятувальну операцію та дістати з води тіла потопельників вдалось лише на ранок.

Наразі особи загиблих встановлюються.

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За статистикою ДПСУ, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на ділянці Мукачівського прикордонного загону виявили вже тіла 24 осіб, які намагалися подолати Тису.

Прикордонники наголошують, що незважаючи на зниження рівня води у Тисі, перепливати її вкрай небезпечно, особливо у темний час доби: гостре каміння, кореневища та рештки дерев, стрімка та холодна течія можуть завдати шкоди життю та здоров'ю.