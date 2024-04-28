Прикордонники дістали з Тиси тіла двох чоловіків
Тіла двох чоловіків у річці Тиса виявили учора ввечері під час патрулювання ну прикордонники відділу "Тячів" Мукачівського загону. Посилаючись на дані ДПСУ, повідомляє Українська правда.
До місця події викликали рятувальників ДСНС та співробітників поліції.
Через високі пороги та сильну течію завершити рятувальну операцію та дістати з води тіла потопельників вдалось лише на ранок.
Наразі особи загиблих встановлюються.
За статистикою ДПСУ, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на ділянці Мукачівського прикордонного загону виявили вже тіла 24 осіб, які намагалися подолати Тису.
Прикордонники наголошують, що незважаючи на зниження рівня води у Тисі, перепливати її вкрай небезпечно, особливо у темний час доби: гостре каміння, кореневища та рештки дерев, стрімка та холодна течія можуть завдати шкоди життю та здоров'ю.