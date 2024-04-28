Минобороны Британии: РФ потеряла на войне в Украине около 450 тысяч военных

Российские войска потеряли на войне в Украине около 450 тысяч человек убитыми и ранеными с начала полномасштабного вторжения. Такие оценки озвучил министр Вооруженных сил Великобритании Лео Дочерти. Об это пишет UK Defence Journal, сообщает Новое время.

Он уточнил, что точное количество ликвидированных военных РФ, которые служили в частных компаниях (ЧВК), неизвестно.

Также, по оценкам Британии, оккупанты потеряли в Украине:

более 10 000 бронемашин, в том числе около 3 000 основных боевых танков;

109 самолетов;

136 вертолетов;

346 беспилотных летательных аппаратов;

23 корабля всех классов;

более 1 500 артиллерийских систем всех типов.

Речь идет о технике, которая была уничтожена, захвачена или брошена в Украине.