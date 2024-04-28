Германия выступает против изъятия российских активов – WSJ

Германия стала одной из самых ярых противников попыток изъять часть почти 300 миллиардов долларов замороженных активов Кремля. Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Корреспондент.

СМИ утверждает, что Германия якобы опасается, что изъятие, а не замораживание этих средств "может создать прецедент и спровоцировать новые иски против них за преступления времен Второй мировой войны".

Требования о дальнейших репарациях во время Второй мировой войны преследовали Германию в течение десятилетий, порой ухудшая отношения с соседями. После Второй мировой войны Берлин выплатил союзным государствам и Советскому Союзу компенсацию за агрессивную войну Германии. По данным еврейских организаций, с 1952 года Германия выделила более 90 миллиардов долларов пережившим Холокост и их семьям.

Однако в последнее время возобновились призывы к дальнейшим репарациям. В частности, Польша с 2022 года потребовала компенсации в размере 1,3 триллиона долларов, а Греция с 2019 года потребовала более 300 миллиардов долларов.

Суды в Италии также в последние годы присудили реституционные выплаты семьям жертв оккупации. Затем некоторые итальянские суды попытались конфисковать государственные активы Германии, в том числе недвижимость в Италии, принадлежащую немецким школам и культурным, историческим и археологическим учреждениям.

"Берлин утверждает, что международное право запрещает частным лицам предъявлять иски против государств в иностранных судах и государственные активы защищены от конфискации. Но берлинские чиновники заявляют, что нарушение этого принципа в случае с Россией подорвет давнюю правовую позицию Германии" , - говорится в сообщении СМИ.

Германия также утверждает, что российские активы следует оставить неприкосновенными, чтобы их можно было использовать как рычаг в любых переговорах, чтобы положить конец войне и вернуть оккупированные территории.