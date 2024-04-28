В России признали разрушение на нефтебазе в Калужской области

Взрыв после падения дрона произошел на российской нефтебазе в Калужской области в ночь на 28 апреля. Беспилотники атаковали нефтебазу Калуга нефтепродукт в Человеково. Об этом пишут русские пропагандисты, сообщает Корреспондент.

"В результате падения двух БПЛА самолетного типа произошел взрыв цистерны с бензином объемом почти 700 куб. м. Через полчаса на территории нефтебазы упал третий беспилотник" , - говорится в сообщении российского провластного Telegram-канала Baza.

В соцсети напомнили, что губернатор Калужской области Владислав Шапша заявлял о якобы "падении трех БПЛА вблизи нефтебазы". Российский чиновник утверждал, что пострадавшие и разрушения якобы не зафиксированы.

В минобороны РФ заверили, что российские силы ПВО ночью во время атаки "сбили" и "перехватили" 17 дронов.