В Росії визнали руйнування на нафтобазі в Калузькій області

Вибух після падіння дрона стався на російській нафтобазі в Калузькій області в ніч проти 28 квітня. Безпілотники атакували нафтобазу Калуганафтопродукт у Людиново. Про це пишуть російські пропагандисти, повідомляє Корреспондент.

"Внаслідок падіння двох БПЛА літакового типу стався вибух цистерни з бензином об'ємом майже 700 куб. м. Через півгодини на території нафтобази впав третій безпілотник" , - йдеться в повідомленні російського провладного Telegram-канала Baza.

У соцмережі нагадали, що губернатор Калузької області Владислав Шапша заявляв про нібито "падіння трьох БПЛА неподалік нафтобази". Російський чиновник стверджував, що постраждалих та руйнувань нібито не зафіксовано.

У міноборони РФ запевнили, що російські сили ППО вночі під час атаки "збили" і "перехопили" 17 дронів.