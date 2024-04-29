Telegram заблокировал официальные чат-боты ГУР и СБУ

Telegram заблокировал чат-бот "єВорог", с помощью которого можно было сообщать о движении оккупантов, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.

После анонса от основателя Telegram Павла Дурова о блокировании каналов с наводками на цели, заблокирован украинский чат-бот "єВорог". Он в данный момент недоступен в Telegram и мессенджер показывает, что бот удален.

Также недоступны чат-боты СБУ, ГУР и ПВО для отслеживания пролета дронов и ракет.

Главное управление разведки (ГУР) Украины подтвердило информацию.

"Сегодня руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины, в том числе заблокирован "Главный бот разведки". Это произошло вопреки правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало" , - сообщили в ГУР.

Также в управлении заявили, что россияне создают ботов с похожими названиями и призвали не отправлять на них персональные данные.

"Впрочем, предупреждаем, что враг создает боты с похожими названиями. Не отправляйте на них никаких персональных данных" , - сообщили в ГУР.

Под блокировку попал бот легиона "Свобода России". Об этом сообщили администраторы канала.

"Под раздачу попал не только наш бот, но и ряд других официальных чат-ботов вооруженных подразделений и госструктур Украины" , - написали представители легиона.

Официальных сообщений нет. В "Дії" бот "єВорог" также не работает.

Ранее, основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что Apple требует от мессенджера блокировать ряд каналов для пользователей с украинскими SIM-картами.