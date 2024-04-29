Telegram заблокував офіційні чат-боти ГУР та СБУ

Telegram заблокував чат-бот "єВорог", за допомогою якого можна було повідомляти про рух окупантів, пише Владислав Прийменко, РБК-Україна.

Після анонсу від засновника Telegram Павла Дурова про блокування каналів із наведеннями на цілі, заблоковано український чат-бот" єВорог". Він зараз недоступний в Telegram і месенджер показує, що бот видалений.

Також недоступні чат-боти СБУ, ГУР та ППО для відстеження прольоту дронів та ракет.

Головне управління розвідки (ГУР) України підтвердили інформацію

"Сьогодні керівництво платформи Telegram необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, в тому числі заблоковано "Головний бот розвідки". Це відбулось всупереч правилам та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало" , - повідомили у ГУР.

Також в управлінні заявили, що росіяни створюють ботів зі схожими назвами та закликали не надсилати на них персональні дані.

"Втім, попереджаємо, що ворог створює боти зі схожими назвами. Не надсилайте на них жодних персональних даних" , - повідомили у ГУР.

Під блокування потрапив бот легіону "Свобода Росії". Про це повідомили адміністратори каналу.

"Під роздачу потрапив не лише наш бот, а й низка інших офіційних чат-ботів озброєних підрозділів та держструктур України" , - написали представники легіону.

Офіційних повідомлень нема. У "Дії" бот "єВорог" також не працює.

Раніше, засновник Telegram Павло Дуров заявляв, що Apple вимагає від месенджера блокувати ряд каналів для користувачів з українськими SIM-картками.