ISW: Отход Сил обороны не способствует быстрым успехам войск РФ

Эксперты Института изучения войны считают, что уход Сил обороны с позиций от Бердичев, Семеновки и Новомихайловки не способствует россиянам в быстром достижении тактических успехов, и оккупанты вряд ли смогут достичь более глубокого оперативно значимого проникновения в этом районе в ближайшей перспективе, сообщает Украинская правда.

Недавние успехи российских войск заставили украинские войска отступить с других ограниченных тактических позиций вдоль линии фронта к западу от Авдеевки, хотя эти отступления пока не способствовали быстрому достижению российских тактических успехов.

По мнению аналитиков, российские войска по-прежнему вряд ли смогут достичь более глубокого оперативно значимого проникновения в этом районе в ближайшей перспективе.

Украинский главнокомандующий генерал-полковник Александр Сырский сообщил 28 апреля, что украинские войска отошли из Бердичев (северо-западнее Авдеевки) и Семеновки (западнее Авдеевки) на позиции дальше на запад с целью сохранения жизни и здоровья украинских защитников.

"Российские войска, вероятно, будут продолжать получать тактические преимущества на Авдеевском направлении в течение следующих недель, и украинское командование может принять решение о дополнительном отводе войск, если российские войска будут угрожать другим украинским тактическим позициям в этом районе" , – отмечается в отчете.

Следующая линия населенных пунктов в этом районе находится на некотором расстоянии от украинской линии обороны, которую российские войска атакуют с момента захвата Авдеевки в середине февраля 2024 года, хотя украинские войска могут использовать защитные сооружения в полях, расположенных к западу от нынешней линии соприкосновения, для замедления будущих российских атак.

Полный отвод украинских войск на укрепленные позиции к западу от Авдеевки, вероятно, позволит российским войскам осуществить относительно быстрое продвижение через эти поля, хотя это продвижение, вероятно, будет быстрым только в том случае, если украинские войска не будут пытаться удерживать позиции в этих полях, – говорят эксперты.

Сырский добавил, что для стабилизации ситуации на Авдеевском направлении украинские войска перебрасывают части бригад, которые отдохнули и восстановились.

Прибытие восстановленных украинских подкреплений, вероятно, позволит Силам обороны замедлить тактические успехи россиян и, возможно, стабилизировать фронт.

Украинские войска сталкиваются с проблемой нехватки ресурсов, и, по сообщениям, к северо-западу от Авдеевки нехватка личного состава составляет один к трем человек, но, тем не менее, они не позволили российским войскам, численностью более дивизии, достичь тех успехов, которые должны были бы быть достигнуты россиянами с таким преимуществом.

Прибытие украинских подкреплений и дополнительной техники заставит российское командование или признать, что в ближайшее время более широкое и глубокое проникновение вглубь фронта маловероятно, или же перебросить туда дополнительные резервы, чтобы и дальше добиваться тактических преимуществ.

Сейчас российские войска имеют возможность достичь оперативно важных успехов вблизи Часового Яра и готовят резервы для поддержки широкомасштабного наступления, которое ожидается этим летом.

Дальнейшая стабилизация российских позиций к северо-западу от Авдеевки ставит российское командование перед выбором: продолжать продвигаться на запад к своей оперативной цели в Покровске или попытаться продвинуться на север, чтобы провести возможные дополнительные наступательные операции вокруг Часового Яра.

Украинские официальные лица ранее определили Покровск как российскую оперативную цель на Авдеевском направлении, и Сырский подтвердил эту оценку 28 апреля.

Российские силы могут также решить продвигаться к северу от своего тактического проникновения в районе Очеретино вдоль трассы Н-20 (Донецк – Константиновка), чтобы оказать давление на украинские силы, которые обороняются в районе Торецка, и, возможно, на оперативный тыл украинской обороны в районе Часового Яра и к западу от него.

Российские войска давно имеют целью захватить четыре крупных города, образующих крепостной пояс в Донецкой области (Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка), а Часов Яр имеет важное оперативное значение, поскольку обеспечит российским войскам плацдарм для начала наступательных операций против Дружковки и Константиновки.

Сырский также отметил, что угроза возможной будущей российской наступательной операции против Харькова заставляет Украину выделять дополнительные силы и средства для обороны города, хотя ISW продолжает оценивать, что российским военным не хватает сил, необходимых для захвата города.

Ключевые выводы ISW за 28 апреля