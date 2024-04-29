NYT: Израильские чиновники считают, что суд в Гааге хочет их арестовать

Израильские официальные лица все больше верят, что Международный уголовный суд готовится выдать ордера на арест высокопоставленных чиновников по обвинению в конфликте с ХАМАС. Также суд якобы рассматривает ордера на арест лидеров ХАМАС.﻿ Об этом сообщает The New York Times, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

Американское издание получило эту информацию от пятерых израильских и иностранных чиновников.

По словам двух из них, если суд продолжит начатое в 2021 году расследование вероятных военных преступлений на палестинских территориях, израильских официальных лиц потенциально могут обвинить в препятствовании доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и слишком жестком ответе на нападение ХАМАС на Израиль 7 октября.

Израильские официальные лица, обеспокоенные потенциальными последствиями, считают, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху - среди тех, кто может быть указан в ордере.

Собеседники издания сказали, что не знают, на какой стадии находится процесс.

Реакция в МУС и правительстве Израиля

Расследование вероятных военных преступлений на палестинских территориях было начато Международным уголовным судом в марте 2021 года. Оно касается событий на Западном берегу, в Восточном Иерусалиме и секторе Газы, начиная с 2014 года.

Карим Хан, главный прокурор суда, недавно подтвердил, что его команда расследует инциденты во время войны, но его офис отказался комментировать статью NYT, заявив, что не "реагирует на предположения в сообщениях СМИ".

Офис Нетаньяху также не комментирует, но в пятницу премьер-министр заявил в социальных сетях, что любое вмешательство МУС "создаст опасный прецедент, угрожающий солдатам и официальным лицам всех демократических стран, борющихся с жестоким терроризмом и безосновательной агрессией ".

Нетаньяху не объяснил, что стало причиной его заявления, но сказал:

"Под моим руководством Израиль никогда не примет никаких попыток МКС подорвать его неотъемлемое право на самооборону".

Критика в адрес Израиля со стороны США

Несколько дней назад Госдепартамент США обнародовал ежегодный доклад, в котором констатируется ухудшение ситуации с правами человека из-за войны в секторе Газа. В то же время администрация президента пока не ввела санкции против Израиля за выявленные факты нарушений.

Перед этим NYT писала, что США рассматривают введение санкций против батальона израильской армии "Нецах Иегуда" и ряда других подразделений, обвиненных в нарушениях прав человека во время операций на Западном берегу реки Иордан.