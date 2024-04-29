Турция закупит сжиженный газ у американской компании для снижения зависимости от РФ – FT

Турция ведет переговоры с американским энергетическим гигантом ExxonMobil о многомиллиардной сделке по покупке сжиженного природного газа (СПГ), чтобы снизить свою зависимость от российских энергоносителей.﻿ Об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар в интервью Financial Times, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Турция стремится создать "новый портфель поставок", который сделает ее менее зависимой от какого-либо отдельного партнера, и получит до 2,5 млн тонн СПГ в год в рамках долгосрочного соглашения, которое обсуждается с Exxon, сообщил Байрактар.

По его словам, контракт может быть подписан на десять лет, коммерческие условия сделки с Exxon все еще обсуждаются.

На Россию приходится около 40% турецкого потребления СПГ. Москва также является крупнейшим поставщиком нефти в Турцию. Турция, у которой мало нефти и газа, сильно зависит от импорта из России, Азербайджана и Ирана, а также СПГ из Алжира, Катара, США и Нигерии.

Сделка Турции с Exxon запланирована в то время, когда российский экспорт в Европу падает, поскольку Европа увеличивает закупки СПГ у мировых производителей, чтобы сократить импорт российского трубопроводного газа в ответ вторжение Кремля в Украину.

Потеря Кремлем европейского рынка

Россия фактически потеряла европейский рынок трубопроводного газа, который когда-то был ее основным экспортным рынком. Поставки газа в Европу энергетическим монополистом "Газпромом" в 2023 году сократились до 28,3 млрд кубометров. В 2018-2019 годах годовой поток достигал 175-180 млрд кубометров.

Российский экспорт сжиженного природного газа в Европу в 2023 году упал на 1,9% до 15,8 млн тонн.