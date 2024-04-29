Министра иностранных дел Британии раскритиковали за аренду роскошного самолета

Главу МИД Британии Дэвида Кэмерона раскритиковали за то, что он взял в аренду роскошный самолет стоимостью примерно 42 млн фунтов стерлингов для недавней рабочей поездки по Центральной Азии, сообщает Европейская правда.

На прошлой неделе Кэмерон путешествовал на самолете Embraer Lineage 1000 в рамках пятидневного тура в Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан и Монголию.

Чартерная фирма Union Aviation, эксплуатирующая самолет, сообщила на своем веб-сайте, что на этом судне работает сомелье, который помогает пассажирам с выбором вин. Также компания предлагает меню с едой для "самых требовательных пассажиров".

Также на самолете есть собственный обеденный стол и отдельная зона отдыха с удлиненными диванами и плазмой.

Теневой генеральный прокурор от лейбористов Эмили Торнберри раскритиковала Кэмерона в своем Twitter (X).

"Я понимаю, что Дэвиду Кэмерону может понадобиться арендовать самолет во время путешествия в несколько стран за одну неделю, но это не оправдывает расходы сотен тысяч фунтов стерлингов за счет налогоплательщиков на наем одного из самых роскошных частных самолетов на рынке" , – отметила она.

Перед поездкой Кэмерона британское правительство заявило, что министр иностранных дел использует визит для содействия возможностям для британского бизнеса и объявит о 50 миллионах фунтов стерлингов нового финансирования для поддержки суверенитета и независимости государств в регионе.

В прошлом году предшественника Кэмерона Джеймса Клеверли раскритиковали за счет в около 400 тысяч евро (348 тысяч фунтов стерлингов), когда он использовал тот же тип самолета для восьмидневного тура по Карибскому бассейну и Латинской Америке.

Главу правительства Риши Сунака также критиковали за его приверженность авиаперелетам на короткие расстояния для путешествий в Великобритании.