В Харькове возобновили цифровое телевизионное вещание

В воскресенье, 28 апреля, возобновили цифровое вещание украинских телеканалов в Харькове и близлежащих районах. Об этом заявили в ООО "Зеонбуд", сообщает Детектор Медиа.

В настоящее время работают все четыре мультиплекса и распространяются программы 34 общенациональных и трех регионально-местных вещателей.

Для просмотра программ никаких перенастроек делать не нужно, каналы в сети появятся автоматически, если у вас есть приемник Т2.

Напомним, 22 апреля российские оккупанты нанесли удар по харьковской телебашне. По предварительным данным, удар Россия нанесла ракетой Х-59. Человеческих жертв нет, но есть перебои с сигналом цифрового телевидения — приемники Т2 перестали работать.