У Харкові відновили цифрове телевізійне мовлення

У неділю, 28 квітня, відновили цифрове мовлення українських телеканалів у Харкові та прилеглих районах. Про це заявили у ТОВ "Зеонбуд", повідомляє Детектор Медіа.

Наразі працюють усі чотири мультиплекси та розповсюджуються програми 34 загальнонаціональних і трьох регіонально-місцевих мовників.

Для перегляду програм жодних переналаштувань робити не треба, канали в мережі з’являться автоматично, якщо у вас є приймач Т2.

Нагадаємо, 22 квітня російські окупанти завдали удару по харківській телевежі. За попередніми даними, удару Росія завдала ракетою Х-59. Людських жертв немає, проте є перебої із сигналом цифрового телебачення — приймачі Т2 перестали працювати.