В Генштабе Эстонии спрогнозировали, сможет ли РФ захватить Часов Яр до 9 мая

Цель России захватить город Часов Яр в Донецкой области до 9 мая не реалистична.﻿ Об этом заявил заместитель начальника оперативного отдела Генштаба Сил обороны Эстонии Тоомас Вяли, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"К 9 мая они его точно не возьмут. С учетом того, что от Авдеевки они продвинулись на десять километров, может быть, на пять километров за раз, Часов Яр недосягаем при таких темпах продвижения" , - заявил он.

Вяли отметил, что взять весь Часов Яр целиком очень сложно, потому что это такое медленное, планомерное сражение в городских условиях.

"А занятие Авдеевки, или, скажем, Бахмута, потребовало несколько месяцев. Так что это маловероятно" , - подчеркнул он.

По его словам, направление главного удара российских войск по-прежнему идет со стороны Авдеевки и на бахмутском направлении, с целью выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Вяли отметил, что одной из самых горячих точек на линии фронта в настоящее время является село Очеретино под Бахмутом, где российским войскам удалось вклиниться в украинскую оборону. При этом он отметил, что это была досадная случайность.

"На авдеевском направлении Очеретино было очень досадной случайностью, где украинцы проводили ротацию своих подразделений" , - отметил представитель Генштаба Эстонии.

Бои за Часов Яр

Российские войска активно пытаются захватить город Часов Яр в Донецкой области Украины.

Как сообщает издание Sky News, взятие Часового Яра открыло бы путь для дальнейшего наступления российских войск вглубь Донецкой области.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что захватчики планируют оккупировать Часов Яр до 9 мая. По его словам, если украинским силам удастся отбить наступление, это разрушит планы России на полномасштабное контрнаступление в июне.

На данный момент город остается под контролем Украины. Однако бои за него идут очень ожесточенно.