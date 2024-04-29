В Британии предупредили, что поражение Украины в войне обойдется в триллионы долларов

Экс-министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи предупредил, что поражение Украины от России будет стоить Западу триллионы долларов в новой холодной войне, сообщает Европейская правда.

В своей статье для The House Magazine Гиппи отметил, что нужно больше пакетов помощи, подобных тем, что объявили на прошлой неделе, чтобы Украина выиграла битву за "безопасность во всем европейско-атлантическом регионе".

"Патовая ситуация или, не дай Бог, поражение Украины обещает новую холодную войну, которая продлится десятилетиями и будет стоить на триллионы долларов больше" , - подчеркнул он.

Экс-министр вооруженных сил указал, что недавние пакеты помощи от США и Великобритании не переклонят сразу же чашу весов в том, чтобы позволило Украине перейти к наступлению, которое "принесет скорую и полную победу".

"Я ожидаю, что благодаря этому огромному притоку западной поддержки мы увидим стабилизацию на фронте, и хотя бои будут ожесточенными, я не ожидаю, что в этом году (между войсками) произойдет значительный обмен территориями" , - считает Гиппи.

По его словам, украинские бригады нужно тренировать так, чтобы их действия были слажены с артиллерией, воздушной поддержкой и "всем другим, чем можно атаковать россиян".

В то же время, он выразил сомнение, что украинские войска будут готовы победить россиян до 2025 или даже 2026 года.