Блинкен: Первоначальный путинский план в отношении Украины провалился

Первоначальный план Владимира Путина стереть Украину с карты, чтобы включить ее в состав России, провалились. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Что касается Украины, нам удалось объединить так много стран, не только в Европе, но и за ее пределами, потому что страны признают, что имела место агрессия не только против Украины, но и против некоторых основополагающих принципов международной системы" , - сказал он на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

По его словам, если оставить это вызов безнаказанно, то "потенциальные агрессоры повсюду обратят на это внимание и в нашем мире будет больше конфликтов".

При этом Блинкен отметил, что коалиция помогла "невероятно мужественным украинцам отразить агрессию, и теперь это постоянные усилия и постоянная борьба".

"Тех замыслов которые Владимир Путин имел в отношении Украины с самого начала, стереть ее с карты, чтобы включить в состав России, больше нет. Это провалилось" , - сказал он.

Блинкен также добавил, существую план, который позволит Украине добиться успеха с течением времени: "сильная страна: в военном, экономическом, демократическом плане".