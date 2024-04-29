В Украину с необъявленным визитом прибыл генсек НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится с визитом в Киеве. Об этом стало известно из сообщения пресс-секретаря Альянса Фары Дахлалла, сообщает Европейская правда.
Около 15:00 по Киеву спикер опубликовала в Twitter (X) анонс трансляции пресс-конференции Столтенберга, отметив, что это будет общий брифинг с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Зеленский в выступлении напомнил, что это уже третий визит Столтенберга в Украину во время полномасштабной войны.
"Сегодня мы можем отметить, что Украина и Альянс достигли наивысшего уровня отношений за все время нашей независимости. Но не самого большого из возможных, и именно об этом мы сегодня говорили и продолжим говорить после пресс-конференции", - отметил президент.
На прошлой неделе Столтенберг заявил, что разоблаченные в последние дни случаи шпионажа в пользу России в государствах-членах Альянса не помешают оказанию военной помощи Украине.