В Украину с необъявленным визитом прибыл генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится с визитом в Киеве. Об этом стало известно из сообщения пресс-секретаря Альянса Фары Дахлалла, сообщает Европейская правда.

Около 15:00 по Киеву спикер опубликовала в Twitter (X) анонс трансляции пресс-конференции Столтенберга, отметив, что это будет общий брифинг с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Зеленский в выступлении напомнил, что это уже третий визит Столтенберга в Украину во время полномасштабной войны.

"Сегодня мы можем отметить, что Украина и Альянс достигли наивысшего уровня отношений за все время нашей независимости. Но не самого большого из возможных, и именно об этом мы сегодня говорили и продолжим говорить после пресс-конференции" , - отметил президент.

Important to visit Kyiv again and meet with President @ZelenskyyUa. The situation is difficult, but it is not too late for #Ukraine to prevail – and more support is on the way. #NATO is also stepping up for the long haul, putting Ukraine on an irreversible path to the Alliance. pic.twitter.com/VbY1F8fBMR — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 29, 2024

На прошлой неделе Столтенберг заявил, что разоблаченные в последние дни случаи шпионажа в пользу России в государствах-членах Альянса не помешают оказанию военной помощи Украине.