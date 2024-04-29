Кто и зачем ослабляет национальную валюту

Как мы уже сообщали﻿, в четверг 25 апреля, состоялось третье в этом году заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение снизить учетную ставку НБУ на 1%, с 14,5 до 13,5% годовых с 26 апреля 2024 года.

Сама учетная ставка сейчас мало кого интересует. Гораздо большее внимание приковано к другой ставке, устанавливаемой Нацбанком, а именно ставке по трехмесячным депозитным сертификатам НБУ. Не секрет, что именно на покупку этих депосертификатов коммерческие банки направляют львиную долю средств, привлеченных от населения в качестве депозитов.

В условиях отсутствия платежеспособных клиентов и падения объемов кредитования как бизнеса, так и населения именно депозитные сертификаты Национального банка являются сейчас основным источником банковской прибыли. И если ставка по депосертификатам снижается, банки просто вынуждены автоматически снижать процентные ставки по депозитам. Иначе придется работать в убыток, а это – прямой путь к банкротству.

Что же получается? Курс доллара с начала года продолжает расти, а процентные ставки по депозитам в гривне – падать. Выходит, что держать национальную валюту в банках становится все менее выгодно. И вот, один за другим, украинцы начинают забирать свои накопления из банков, чтобы вложить их более выгодно.

Выбор в настоящий момент небольшой – или купить ОВГЗ, которые Министерство финансов предлагает в т.ч. и населению, или прогуляться к ближайшему обменному пункту и превратить имееющуюся национальную валюту в несколько бумажек с вечно серьезными лицами американских президентов. Как вариант, можно купить евро, хотя население традиционно больше склонно именно к американской валюте. В итоге, каждое снижение учетной ставки косвенно играет на ослабление гривны. И делает это сам Национальный банк.

Зачем НБУ ослабляет гривну

Кто-то может подумать, что в НБУ прокрались вредители или того хуже – российские шпионы, сознательно разваливающие украинскую экономику и уничтожающие доверие к нашей «самой красивой» национальной валюте. Однако это не так. На самом деле в стране создались условия, когда удерживать стабильным курс гривны к доллару становится не только очень сложно, но и нецелесообразно.

Почему? Прежде всего, стоит понимать, что объемы украинского экспорта снизились из-за войны, а импорт – наоборот, вырос в разы. Сейчас из-за границы приходится завозить многое из того, что ранее производилось в Украине, прежде всего – бензин и горюче-смазочные материалы. Уничтоженные Лисичанский и Кременчугский НПЗ – причина, почему у нас не производится отечественный бензин. А потребность в топливе для автомобилей не падает, а только растет. И чтобы его купить, нужна валюта.

Да, Украина получает финансовую помощь и от США, и от других стран. Однако часть ее расходуется на выплату по старым долгам, а новые – растут с бешеной скоростью. Это значит, что чем дальше, тем все больше поступающей помощи будет идти именно на возврат старых долгов. «Перезанять, чтобы переотдать», как говорил один известный персонаж. В данной ситуации единственное, что может помочь, - это снижение объемов потребления импорта. А сделать это можно только путем его удорожания. Уже сейчас начинают ходить слухи о том, что топливо на АЗС до конца года подорожает в 1,5 раза. Возможно, тогда его станут меньше покупать (и параллельно – вырастут продажи электромобилей, хотя и электричество будет только расти в цене).

Кроме того, статьи расходов в бюджете страны тоже растут на глазах. Параллельно с одиозным «Законом о мобилизации» активно продвигается идея увеличения выплат украинским военным. Где взять на это деньги? Заграница не поможет. Единственный путь – или «включать станок», или попытаться увеличить доходы от акцизов и таможенных сборов. Сделать это можно только, искусственно обвалив гривну, ведь все акцизы и сборы на таможне начисляются пропорционально официальному курсу доллара.

В здании на Институтской, 9 отлично понимают, что падение гривны, которое так долго оттягивали, ударит по покупательной способности населения. Выражаясь простым языком, все станут чуть беднее. Однако другого выхода нет. Надо отметить, что НБУ проводит процесс ослабления мастерски: ажиотажа у касс банковских отделений или окошек обменок нет, за валютой очереди не выстраиваются. «Лягушку варят на медленном огне».

Однако процесс идет – медленный и неотвратимый. Курс покупки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке предыдущую неделю колебался в пределах 39,45-39,93 гривны, то вырастая, то опять падая. Создается обманчивое впечатление стабильности.

Однако тенденция очевидна: за четыре месяца 2024 года доллар подорожал почти на 2 гривны. Если девальвация будет продолжаться теми же темпами (т.е. если НБУ удастся не допустить резкого обвала, а у него для этого есть все необходимое), то к концу года доллар в Украине вполне может стоить 43-44 гривны. И это в лучшем случае.

Вслед за безналичным вынужден дорожать и наличный доллар, тем более, что разница в цене между ним и безналичным «американцем» сейчас колеблется от 10 до 30 копеек. Однако процесс не будет линейным: будут провалы – и будут возвраты почти к прежним ценам (только каждый возврат будет все слабее). Но падающие процентные ставки по депозитам в национальной валюте скоро перестанут компенсировать это падение.

Что же делать?

Логичным решением станет корзина из нескольких валют (доллар, евро, гривна), а также покупка гособлигаций в иностранных валютах (долларах или евро). Диверсификация сохранит сбережения и позволит пережить тяжелые времена без ненужных финансовых потерь.