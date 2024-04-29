Столтенберг пригласил Зеленского на Вашингтонский саммит НАТО в июле

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит Альянса в Вашингтоне, но отметил, что для приглашения Украины в НАТО необходимо согласие всех его членов.﻿ Об этом он заявил на пресс-конференции с Зеленским в Киеве, сообщает Европейская правда.

Столтенберг рассказал, что обсуждал с Зеленским подготовку к юбилейному саммиту НАТО в Вашингтоне.

"Я с нетерпением ожидаю встречи с вами на саммите в Вашингтоне" , – сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что место Украины – в НАТО, и однажды она станет его членом.

Однако он отметил, что не стоит рассчитывать, что Украина получит приглашение в Альянс в Вашингтоне.

"Союзники действительно верят что заслуженное место Украины – в НАТО. Чтобы принять это решение, нам нужно согласие всех союзников, нам нужен консенсус, а не большинство, то есть нужно согласие всех 32 членов.

И я не ожидаю, что мы получим такое согласие до саммита в июле. Но я считаю, что мы сможем продемонстрировать, что мы приближаем Украину еще ближе к членству и хотим как можно скорее того дня, когда Украина присоединится к нам как полноправный член" , – заявил Столтенберг.

По его словам, в то же время продолжается работа для обеспечения взаимосовместимости Украины и НАТО, соответствия стандартам Альянса, чтобы однажды, когда "будут выполнены политические условия, Украина могла стать членом немедленно".