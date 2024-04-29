Зеленский и Столтенберг обсудили фонд на 100 млрд евро для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве. Стороны, в частности, говорили о фонде на 100 млрд евро для Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Украины Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Сегодня мы обсудили инициативу Йенса по созданию специального Фонда финансовой поддержки украинской обороны в размере 100 млрд евро сроком на пять лет" , - рассказал Зеленский.

Он уточнил, что стран НАТО есть возможности для того, чтобы реализовать такую инициативу генсека.

Но, как отметил президент, Украине важно знать детали создания фонда. Зеленский подчеркнул, что такая инициатива не должна учитывать двустороннюю помощь, которая предусмотрена соглашениями о гарантиях безопасности.

Фонд на 100 млрд евро для Украины

Стоит заметить, что информация о планах создать фонд НАТО для помощи Украине объемом 100 млрд евро на пять лет появилась в СМИ в начале апреля. Идею предложил генсек Йенс Столтенберг.

Согласно его планам, такую инициативу хотят утвердить на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне. Мероприятие пройдет 9-11 июля.

Как писало Bloomberg со ссылкой на источники, помощь в рамках фонда может быть незначительной, поскольку планируется учитывать двусторонние пожертвования Украине от стран НАТО.