Зеленский назвал потребности Сил обороны для уничтожения вражеских амбиций

Российские террористы пытаются воспользоваться ожиданием Украины на помощь. Партнеры имеют необходимое для уничтожения российских амбиций, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом.

"Российская армия сейчас пытается использовать в свою пользу ситуацию, когда мы ожидаем поставок от партнеров, прежде всего от США (Соединенные Штаты Америки, - ред.). Именно поэтому оперативность в поставках буквально означает стабилизацию фронта ", - заявил президент.

Зеленский отметил, что у партнеров есть то, что сегодня должно работать на Украину для уничтожения российских террористических амбиций. Речь идет о:

артиллерии калибра 155 мм;

дальнобойном оружии;

системах противовоздушной обороны (ПВО), прежде всего, американских зенитных ракетных комплексах Patriot.

"Российская армия готовится к дальнейшим наступательным действиям. И вместе мы должны сорвать российское наступление. Все необходимые средства есть у партнеров", - отметил Зеленский.

Помощь Украине

В последние недели вопрос помощи Украине начал двигаться активнее. Как пример, после заседания Совета Украина-НАТО Столтенберг заявил, что партнеры Киева согласились помочь стране с усилением ПВО, а анонсы следует ожидать в ближайшее время.

Более того, в апреле Палата представителей Соединенных Штатов Америки (США) наконец проголосовала за законопроект по поддержке Украины. Документ уже получил подпись от главы Белого дома Джо Байдена, после чего Штаты анонсировали новый пакет помощи.

Тем временем президент также озвучил главные пункты, от которых зависят мощь украинской армии, перехват инициативы на поле боя и развертывание наступательных действий.