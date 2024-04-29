Стефанчук обсудил с делегацией польских депутатов поддержку Украины

В Украину прибыла делегация польского парламента, члены группы дружбы между Украиной и Польшей, сообщает Европейская правда.

О переговорах с ними сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.

На встрече Стефанчук отметил важность продолжения военной поддержки Украины, отметив, что Киев срочно нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны для защиты городов от ракетных атак РФ.

"Также обсудили путь Украины в Европейский Союз и НАТО. Поблагодарил представителей Сената и Сейма Польши за мощную парламентскую адвокацию этого трека", – рассказал председатель ВР.

Он выразил ожидания на результативное для Украины проведение Вашингтонского саммита.

"В то же время подчеркнул, что санкционное давление на Россию должно продолжаться, прежде всего – для предотвращения дальнейшего использования РФ своей военной машины", – добавил Стефанчук.

Кроме того, на встрече речь шла о реализации так называемой "формулы мира" президента Владимира Зеленского.

Двухдневная конференция высокого уровня по урегулированию войны в Украине – инаугурационный Саммит мира – состоится в Швейцарии 15 и 16 июня.

Россия заявила, что не будет участвовать в переговорах.

Президент Зеленский говорил, что разработанные в Швейцарии детали мирного плана некоторые "представители континентов" передадут РФ.