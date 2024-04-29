Российская армия ударила КАБами по Харькову и пригороду, ранена женщина
Армия РФ 29 апреля нанесла авиаудар по Харькову, сообщает Деловая столица.
Об обстреле около 18:15 предупредил мэр Харькова Игорь Терехов.
"В Харькове серия взрывов. По городу бьют КАБами", — говорится в сообщении в его Telegram-канале.
Позже Терехов добавил, что был "прилет" в зону жилой застройки, повреждена многоэтажка.
Известно, что ранена женщина. Информация уточняется.
Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов сообщил, что попадание было в Киевском районе города.
"Кроме Харькова, армия России нанесла удары по меньшей мере пятью КАБами по населенным пунктам Харьковского района. На эту минуту — без пострадавших", — рассказал он.
Как сообщалось, российские военные обстреляли Полтавскую область.