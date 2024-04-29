Російська армія вдарила КАБами по Харкову та передмістю, поранена жінка
Армія РФ 29 квітня завдала авіаудару по Харкову, повідомляє Ділова столиця.
Про обстріл близько 18:15 попередив мер Харкова Ігор Терехов.
"У Харкові серія вибухів. По місту бʼють КАБами", — йдеться в дописі в його Telegram-каналі.
Згодом Терехов додав, що був "приліт" у зону житлової забудови, пошкоджена багатоповерхівка.
Наразі відомо, що поранена жінка. Інформація уточнюється.
Голова Харківської обладміністрації Олег Синєгубов повідомив, що влучання було в Київському районі міста.
"Окрім Харкова, армія рф завдала ударів щонайменше пʼятьома КАБами по населених пунктах Харківського району. На цю хвилину — без постраждалих", — розповів він.
Як повiдомлялось, російські військові обстріляли Полтавську область.