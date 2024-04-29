Премьер Литвы прокомментировала вопрос возвращения в Украину мужчин призывного возраста

Вопрос о возвращении украинцев мобилизационного возраста из-за границы в Украину следует обсуждать на уровне всего Европейского Союза, а не только с украинскими властями, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните со ссылкой на LRT.

По ее словам, Литва может принять определенные меры, чтобы помочь Украине в связи с новыми правилами мобилизации. В частности, можно было бы проверять, исполнил ли мужчина свой мобилизационный долг или законно освободился от призыва, перед тем продлевать ему вид на жительство.

"Но нам нужно работать не только с украинскими властями, но и шире, потому что сейчас ЕС имеет так называемую временную защиту для украинцев" , — отметила чиновник.

В Миграционной службе Литвы говорят, что пока нет правовых оснований, которые обязывали бы страну помогать Украине во время мобилизации, поэтому любые решения по этому вопросу были бы "политическими решениями Литвы".

"Для реализации этих решений нужно было бы принять некоторые национальные законодательные инициативы, но, опять же, возникнет огромный вопрос, насколько это будет совместимым с законодательством ЕС" , — пояснили в службе.

Как сообщалось, в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что помощь Украине в возвращении украинцев мобилизационного возраста домой может быть "этически неоднозначной".