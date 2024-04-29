Украина и США провели новый раунд переговоров по гарантиям безопасности
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел третий раунд переговоров с США по соглашению о гарантиях безопасности для Украины. Стороны, в частности, отметили значительный прогресс, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Как рассказал Ермак, недавнее одобрение пакета помощи Украине на 61 млрд долларов в США значительно ускорило процесс переговоров. Руководитель ОП отметил, что соглашение могут подписать в ближайшее время.
"Стороны предметно обсудили текст проекта соглашения, отметили существенный прогресс в согласовании основных положений документа и скорректировали алгоритм дальнейших действий", - уточнили в ОП.
Также руководитель ОП добавил, что соглашение заложит основания для долгосрочного сотрудничества Украины и США в сфере обороны.
Переговоры с США
Напомним, переговоры по соглашению о гарантиях безопасности для Украины с США начались еще в августе прошлого года. С тех пор прошло только два раунда переговоров.
В январе руководитель ОП Андрей Ермак отмечал, что документ будет "большим и особенным".
При этом президент Украины Владимир Зеленский допускал, что соглашение подпишут после того, как Конгресс США поддержит законопроект с новым финансированием для помощи Украине.