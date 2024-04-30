На фронте за сутки 115 столкновений: где больше всего атакуют оккупанты

За прошедшие сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Больше всего вражеских штурмов украинские военные отразили на Бахмутском (33) и Авдеевском (24) направлениях. Также россияне 20 раз атаковали ВСУ на Новопавловском направлении.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 30 апреля.

В общем, враг нанес 5 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Леоновка Черниговской области; Усок Сумской области; Липцы, Веселое, Нескучное, Малая Волчья, Боровая Харьковской области и город Харьков; Стельмаховка и Серебрянское лесничество Луганской области; Торское, Семеновка, Парасковеевка, Часов Яр, Константиновка, Архангельское, Калиново, Новокалиново, Очеретино, Яснобродовка, Карловка, Новопокровское, Евгеньевка, Воздвиженка, Александрополь, Макаровка, Старомайорское, Большая Новоселка и Урожайное Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Михайловка, Львов, Крынки и Кизомис Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 9 атак в районах населенных пунктов Берестово и Новосергеевка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении отражены 13 атак, совершенных противником при поддержке авиации, в районах населенных пунктов Твердохлебово, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны, Торское и южнее Заречного Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новое, Ивановское, Клещеевка, Андреевка, Раздолевка и Часов Яр Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Новокалиново, Очеретино, Сокол, Соловьево, Семеновка, Орловка и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Георгиевка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 7 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Новодаровки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 2 радиолокационных станциях противника.