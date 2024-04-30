Парламент Исландии утвердил долгосрочную политику помощи Украине

Парламент Исландии принял резолюцию о долгосрочной поддержке Украины на период 2024-2028 годов, сообщает Европейская правда.

Долгосрочная политика поддержки Украины направлена на поддержку независимости, суверенитета, границ, безопасности гражданского населения, гуманитарной помощи и восстановления в Украине.

Министр иностранных дел Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир приветствовала одобрение резолюции в Альтинге (парламенте).

"Решительная поддержка Украины является важнейшим вопросом безопасности, который стоит перед Исландией и Европой. Международная правовая система, на которой основывается наша безопасность и уровень жизни, оказалась под угрозой из-за грубого вторжения РФ в Украину" , – отметила она.

По ее словам, именно поэтому Рейкьявик должен внести свой вклад в защиту Украины "решительным и конкретным образом".

"С этим предложением и соответствующим обязательством в бюджетном плане закладывается прочный фундамент для нашей целенаправленной поддержки Украины" , – отметила глава МИД.

Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир представила правительству соответствующую программу 10 октября прошлого года. В то же время премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон представил ее на рассмотрение парламента 12 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что Исландия предоставит около 2 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии, а также приобретение снаряжения для украинских военнослужащих.