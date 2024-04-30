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Украинский бизнес получил 25,3 млрд грн по программе «Доступные кредиты»

Украинский бизнес получил 25,3 млрд грн по программе «Доступные кредиты»

Давайте вместе проанализируем представители каких сфер бизнеса получили больше всего средств по программе "Доступные кредиты", а также сколько предприятий уже ею воспользовались. Как сообщают официальные источники, в течение первых четырех месяцев этого года сумма уже составила 25,3 млрд грн.

Справка. «Доступные кредиты 5-7-9» — это государственная программа, направленная на поддержку бизнеса, которая позволяет микро- и малым предприятиям получить финансовый кредит на льготных условиях. Программа стартовала еще в 2020 году, однако особенно актуальной она стала именно после начала полномасштабного вторжения.

С начала действия программы в Украине было выдано уже более 85,4 тыс. льготных кредитов на общую сумму около 292,2 млрд грн. Чаще всего программой пользуются представители следующих сфер бизнеса:

  • Сельское хозяйство — 48%.
  • Оптовая и розничная торговля — 25%.
  • Перерабатывающая промышленность — 17%.

Доля других сфер бизнеса — относительно незначительна, однако постепенно увеличивается. В течение первых месяцев этого года около 20% всех кредитов по программе были нацелены на реализацию различных инвестиционных проектов. И вообще в течение года наблюдается рост объема займов по программе.

По состоянию на сейчас можно увидеть довольно четкий перечень направлений, на которые украинские предприниматели берут больше всего средств в программе:

  • Пополнение оборотных средств — 10,1 млрд грн.
  • Привлечение средств в бизнес, который работает в сфере повышенных военных рисков — 5,2 млрд грн.
  • Перерабатывающие предприятия — 4,3 млрд грн.
  • Инвестиционные проекты — 4,6 млрд грн.

Сейчас в Украине 45 банков участвуют в программе «Доступные кредиты 5-7-9». Лидером по количеству выданных займов с ощутимым отрывом остается ПриватБанк, который с начала действия программы выдал более 38,9 тыс. кредитов. На втором месте находится Ощадбанк — 13,2 тыс. кредитов. На третьем — Райффайзен Банк Аваль, который выдал бизнесу 5,4 тыс. льготных кредитов.

Важно! По условиям программы запрещено использовать кредитные средства для погашения других кредитов, процентов или иной задолженности по кредитным договорам, а также для выплаты дивидендов или предоставления финансовой помощи.

С начала 2024 года уже более 6400 предпринимателей воспользовались программой и в целом получили кредитные средства на сумму 25,3 млрд грн. Можно прогнозировать, что по итогам этого года общая сумма и количество выданных займов может существенно превысить прошлогодние показатели. Однако это будет зависеть от военной, политической и экономической ситуации в стране. Поэтому строить четкие прогнозы пока довольно сложно.

Анатолий Рубан, автор раздела Курс Finance

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