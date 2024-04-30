Украинский бизнес получил 25,3 млрд грн по программе «Доступные кредиты»

Давайте вместе проанализируем представители каких сфер бизнеса получили больше всего средств по программе "Доступные кредиты", а также сколько предприятий уже ею воспользовались. Как сообщают официальные источники, в течение первых четырех месяцев этого года сумма уже составила 25,3 млрд грн.

Справка. «Доступные кредиты 5-7-9» — это государственная программа, направленная на поддержку бизнеса, которая позволяет микро- и малым предприятиям получить финансовый кредит на льготных условиях. Программа стартовала еще в 2020 году, однако особенно актуальной она стала именно после начала полномасштабного вторжения.

С начала действия программы в Украине было выдано уже более 85,4 тыс. льготных кредитов на общую сумму около 292,2 млрд грн. Чаще всего программой пользуются представители следующих сфер бизнеса:

Сельское хозяйство — 48%.

Оптовая и розничная торговля — 25%.

Перерабатывающая промышленность — 17%.

Доля других сфер бизнеса — относительно незначительна, однако постепенно увеличивается. В течение первых месяцев этого года около 20% всех кредитов по программе были нацелены на реализацию различных инвестиционных проектов. И вообще в течение года наблюдается рост объема займов по программе.

По состоянию на сейчас можно увидеть довольно четкий перечень направлений, на которые украинские предприниматели берут больше всего средств в программе:

Пополнение оборотных средств — 10,1 млрд грн.

Привлечение средств в бизнес, который работает в сфере повышенных военных рисков — 5,2 млрд грн.

Перерабатывающие предприятия — 4,3 млрд грн.

Инвестиционные проекты — 4,6 млрд грн.

Сейчас в Украине 45 банков участвуют в программе «Доступные кредиты 5-7-9». Лидером по количеству выданных займов с ощутимым отрывом остается ПриватБанк, который с начала действия программы выдал более 38,9 тыс. кредитов. На втором месте находится Ощадбанк — 13,2 тыс. кредитов. На третьем — Райффайзен Банк Аваль, который выдал бизнесу 5,4 тыс. льготных кредитов.

Важно! По условиям программы запрещено использовать кредитные средства для погашения других кредитов, процентов или иной задолженности по кредитным договорам, а также для выплаты дивидендов или предоставления финансовой помощи.

С начала 2024 года уже более 6400 предпринимателей воспользовались программой и в целом получили кредитные средства на сумму 25,3 млрд грн. Можно прогнозировать, что по итогам этого года общая сумма и количество выданных займов может существенно превысить прошлогодние показатели. Однако это будет зависеть от военной, политической и экономической ситуации в стране. Поэтому строить четкие прогнозы пока довольно сложно.

Анатолий Рубан, автор раздела Курс Finance