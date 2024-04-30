Український бізнес отримав 25,3 млрд грн за програмою «Доступні кредити»

Давайте разом проаналізуємо представники яких сфер бізнесу отримали найбільше коштів за програмою «Доступні кредити», а також скільки підприємств вже нею скористалися. Як повідомляють офіційні джерела, впродовж перших чотирьох місяців цього року сума вже склала 25,3 млрд грн.

Довідка. «Доступні кредити 5-7-9» — це державна програма, спрямована на підтримку бізнесу, яка дає змогу мікро- та малим підприємствам отримати фінансовий кредит на пільгових умовах. Програму було запущено ще у 2020 році, однак особливо актуальною вона стала саме після початку повномасштабного вторгнення.

Від початку дії програми в Україні було видано вже понад 85,4 тис. пільгових кредитів на загальну суму близько 292,2 млрд грн. Найчастіше програмою користуються представники наступних сфер бізнесу:

Сільське господарство — 48%.

Оптова та роздрібна торгівля — 25%.

Переробна промисловість — 17%.

Частка інших сфер бізнесу — відносно незначна, проте поступово збільшується. Впродовж перших місяців цього року близько 20% всіх кредитів за програмою були націлені на реалізацію різноманітних інвестиційних проєктів. Й загалом впродовж року спостерігається зростання обсягу позик за програмою.

Станом на зараз можна побачити доволі чіткий перелік напрямків, на які українські підприємці беруть найбільше коштів у програмі «Доступні кредити»:

Поповнення обігових коштів — 10,1 млрд грн.

Залучення коштів у бізнес, який працює у сфері підвищених воєнних ризиків — 5,2 млрд грн.

Переробні підприємства — 4,3 млрд грн.

Інвестиційні проєкти — 4,6 млрд грн.

Зараз в Україні 45 банків беруть участь у програмі «Доступні кредити 5-7-9». Лідером за кількістю виданих позик з відчутним відривом залишається ПриватБанк, який від початку дії програми видав понад 38,9 тис. кредитів. На другому місці знаходиться Ощадбанк — 13,2 тис. кредитів. На третьому — Райффайзен Банк Аваль, який видав бізнесу 5,4 тис. пільгових кредитів.

Важливо! За умовами програми заборонено використовувати кредитні кошти для погашення інших кредитів, відсотків чи іншої заборгованості за кредитними договорами, а також для виплати дивідендів чи надання фінансової допомоги.

Від початку 2024 року вже понад 6400 підприємців скористалися програмою й загалом отримали кредити на суму 25,3 млрд грн. Можна прогнозувати, що за підсумками цього року загальна сума та кількість виданих позик може істотно перевищити минулорічні показники. Однак це буде залежати від військової, політичної та економічної ситуації в країні. Тому будувати чіткі прогнози наразі доволі складно.

Анатолій Рубан, автор розділу Курс Finance