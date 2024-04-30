В МВД Эстонии заявили, что не будут принудительно высылать украинских мужчин

Министерство внутренних дел Эстонии не планирует принудительную репатриацию в Украину украинских мужчин призывного возраста, которые законно находятся на территории страны, в случае, если их паспорта будут просрочены. Об этом рассказала советник отдела политики гражданства и миграции МВД Аннели Викс, сообщает Европейская правда.

Викс отметила, что мобилизация – это вопрос, который касается государства и его граждан.

"У Министерства внутренних дел нет плана принудительной репатриации граждан Украины, которые законно проживают в Эстонии, бежали из-за войны, в том числе граждан Украины, которые относятся к целевой группе возможной украинской мобилизации" , – сказала она.

По состоянию на 26 апреля разрешение на проживание в Эстонии на основании временной защиты имели 6500 украинских мужчин в возрасте 18-60 лет.

По словам Викс, если граждане Украины мобилизационного возраста больше не смогут обменять свои просроченные паспорта на новые в посольстве Украины, то они потеряют возможность путешествовать.

"Однако отсутствие действующего проездного документа не ограничивает возможности подачи заявления на получение или продление вида на жительство (в том числе на основании временной защиты). Действующий порядок также допускает идентификацию или подтверждение личности на основании других доказательств. Однако иностранец не может обратиться за визой при отсутствии настоящего проездного документа" , – отметила чиновница.

По состоянию на конец апреля в Эстонии действующий вид на жительство на основании временной защиты имели около 31 тысячи украинцев, бежавших от войны.

Как сообщалось, украинцы смогут оставаться и в Германии с просроченным паспортом.

А министр внутренних дел Марчин Кервиньский ранее анонсировал, что правительство Польши учтет решение Украины о приостановлении консульских услуг для мужчин 18-60 лет в общем решении о продлении временной защиты для украинцев.