В Киеве начали демонтировать памятник в честь Переяславской рады

В Киеве коммунальщики начали демонтаж памятника в честь Переяславской рады, расположенного под бывшей Аркой дружбы народов.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В КМВА отмечают, что демонтаж памятника может занять несколько дней, поскольку конструкция достаточно массивная – состоит из примерно 20 элементов, которые весят около 6000 – 7000 кг.

"Предварительно специалисты провели изучение конструкции, чтобы сохранить ее целостность при демонтаже и не повредить" , – говорится в сообщении.

В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины имени Антонова.