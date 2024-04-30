У Києві почали демонтовувати пам'ятник на честь Переяславської ради
У Києві комунальники почали демонтаж пам'ятника на честь Переяславської ради, який розміщений під колишньою Аркою дружби народів.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
У КМВА зазначають, що демонтаж пам'ятника може зайняти кілька днів, оскільки конструкція доволі масивна – складається з приблизно 20 елементів, що важать близько 6 000 – 7 000 кг.
"Попередньо фахівці провели вивчення конструкції, щоб зберегти її цілісність при демонтажі та не пошкодити", – йдеться в повідомленні.
Надалі монумент буде зберігатися в Державному музеї авіації України імені Антонова.